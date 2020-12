O Facebook está a ser processado nos EUA pelo governo federal e 48 estados e distritos por abuso de posição dominante, para esmagar a concorrência. As autoridades federais pedem ao Facebook que venda os serviços de mensagens Instagram e WhatsApp.Os processos de violação das leis da concorrência foram anunciados esta quarta-feira pela Comissão Federal do Comércio e pela procuradora geral de Nova Iorque, Letitia James. "É de uma importância crítica que bloqueemos estas aquisições predatórias de empresas e que restauremos a confiança no mercado", referiu a procuradora, em conferência de imprensa e citada pelo Huffington Post "Durante quase uma década, o Facebook usou do seu poder e monopólio para esmagar rivais mais pequenos e exterminar a concorrência, tudo à custa dos utilizadores diários", referiu Letitia James.O processo judicial pretende a separação de serviços do Facebook, defendendo que a empresa de Mark Zukerberg desenvolveu uma "estratégia sistemática" de eliminar a concorrência. Onde se incluiu a compra de empresas mais pequenas como o Instagram, em 2012, e o WhatsApp, em 2014.O Facebook é a maior rede social do mundo com mais de 2,7 mil milhões de utilizadores e com um valor de mercado de cerca de 662 mil milhões de euros.