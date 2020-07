A estátua da Pequena Sereia que se encontra à entrada de Copenhaga, na Dinamarca, foi vítima de uma pichagem, como tem acontecido a estátuas por todo o mundo. No monumento da cidade dinamarquesa pode agora ler-se, sobre o rochedo onde repousa a sereia, "peixe racista". As autoridades estão a investigar o caso.Esta não é a primeira vez que a estátua é vandalizada, na sua história de 107 anos. Ainda em janeiro deste ano foi pichada no monumento a frase "Libertem Hong Kong".Mas a estátua não foi apenas alvo de grafittis. Foi também decapitada, retirada do topo da rocha, banhada em tinta e até desmembrada.A estátua foi originalmente feita pelo escultor Edvard Eriksen e era uma homenagem ao conto de Hans Christian Andersen sobre a sereia filha do rei dos mares e que se apaixona por um príncipe e deseja tornar-se humana.Durante as últimas semanas dezenas de estátuas foram vandalizadas e destruídas por movimentos ativistas contra os comportamentos racistas das autoridades nacionais, principalmente dos EUA.Alguns investigadores afirmaram que há alguns indícios de racismo na obra de Hans Christian Andersen, um dos mais reconhecidos contistas europeus do século XIX.