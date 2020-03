Greta Thunberg responde a desenho que a mostra a ser abusada

A ativista sueca Greta Thunberg criticou os negacionistas das alterações climáticas após a exibição de um cartaz no Canadá que mostra a jovem a sofrer abusos sexuais, junto de um logotipo de uma empresa petrolífera canadiana, a X-Site Energy Services, em Alberta.





They are starting to get more and more desperate...

This shows that we’re winning. https://t.co/NLOZL331X9