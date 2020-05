Especialistas da Covid-19 nos EUA isolados por suspeita de infeção

Três membros da missão de combate à Covid-19 nos EUA foram colocados em isolamento profilático após contacto com um infetado pelo novo coronavírus. De acordo com meios de comunicação norte-americanos, entre eles está Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos e especialista na doença.

Os outros membros são Robert Redfield, diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças, e Stephen Hahn, comissário da Food and Drug Administration (FDA). Os três deverão continuar a trabalhar remotamente devido a potencial exposição à Covid-19.

A notícia surge um dia depois de ser noticiado que a assessora de imprensa de Mike Pence, vice-presidente de Trump, testou positivo para a Covid-19, lançando suspeitas sobre um possível surto na Casa Branca. Katie Miller é também casada com um conselheiro de imigração na Casa Branca, Stephen Miller. Esta quinta-feira, um assistente pessoal de Trump já tinha testado positivo para o vírus, obrigando o próprio presidente a realizar um teste – que resultou negativo.

Este sábado, Donald Trump disse acreditar que a pandemia da Covid-19 vá "desaparecer sem uma vacina", aumentando também a previsão quanto ao número de mortos por Covid-19 e acreditando que morram mais de 95 mil pessoas devido ao novo coronavírus.

Até ao momento já morreram quase 79 mil, entre mais de 1,4 milhões de infetados. Nas últimas 24 horas, foram registadas mais 1.568 vítimas mortais.