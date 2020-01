Espanha: Pedro Sánchez falha investidura na primeira votação

O candidato do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) precisava, nesta primeira tentativa, de ter conseguido o apoio de metade mais um, 176 votos, da totalidade dos 350 deputados espanhóis, para ser confirmado no lugar que ocupa desde junho de 2018.



Não foi desta: Pedro Sánchez , líder dos socialistas em Espanha , falhou a investidura na primeira votação no parlamento espanhol. Conseguiu 166 votos a favor, 165 contra, e 18 abstenções.O líder do PSOE terá uma nova votação pela frente na terça-feira, em que só precisa de maioria simples. Espera-se mais um voto a favor - ou seja, 167 - visto que uma deputada do En Comú está doente e não pôde votar este domingo, segundo o El Mundo.O debate da investidura de Sánchez começou no sábado. O PSOE de Sánchez e o Unidas Podemos de Pablo Iglesias irão formar um governo de coligação. Mas como ficaram abaixo da maioria com 155 assentos num parlamento de 350 lugares, Sánchez terá que colher o apoio dos pequenos partidos regionais.