Espanha confirma o primeiro caso de coronavírus

Em Espanha, um homem de nacionalidade alemã foi infetado com o coronavírus , confirmou esta sexta-feira o Centro Nacional de Microbiologia.É o primeiro caso de coronavírus registado no país. O homem, um turista contagiado na Alemanha, foi diagnosticado na ilha de La Gomera, nas Canárias.O paciente integra um grupo de cinco pessoas que ficou sob observação na ilha depois de se ter descoberto que estiveram em contacto com um homem alemão diagnosticado com o coronavírus.