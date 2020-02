Espanha aprova proposta de lei para legalização da eutanásia

m 2018, a Assembleia da República debateu projetos de despenalização da morte medicamente assistida do PS, BE, PAN e Verdes, mas foram todos chumbados, numa votação nominal dos deputados, um a um, e em que os dois maiores partidos deram liberdade de voto. Há dois anos, o CDS votou contra, assim como o PCP, o PSD dividiu-se, uma maioria no PS votou a favor. o PAN e o BE votaram a favor.

Face ao resultado, os partidos defensores da despenalização remeteram para a legislatura seguinte, que saiu das legislativas de outubro, a reapresentação de propostas, o que veio a acontecer. Na atual legislatura, há, de novo, projetos de lei sobre a morte medicamente assistida apresentados pelo BE, PS, PAN, PEV e IL, que determinam as condições em que é despenalizada a eutanásia.

O congresso de deputados espanhol aprovou esta terça-feira uma proposta de lei para reconhecer o direito a eutanásia a pessoas que padeçam de um sofrimento físico ou psicológico insuportável e sem esperannça de cura, mesmo que não enfrentem uma morte iminente.A proposta foi apresentada pelo partido socialista e recebeu 201 votos a favor, 140 contra (PP, UPN, Foro Asturias e Vox), e duas abestenções. A proposta passa agora para o senado, para ser discutida e votada, passando só assim a lei.A lei atual prevê que alguém que ajude outra a terminar a sua vida seja condenada a 10 anos de prisão, mas 84% dos espanhóis são a favor da legalização da eutanásia.Por cá, e