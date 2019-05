Inscrição dos animais foi oficialmente validada pelo presidente da câmara local como forma de impedir a redução de turmas numa escola nos Alpes franceses.

Para evitar o fecho de uma turma do ensino primário numa escola em França, devido ao número reduzido de alunos, foram inscritas 15 ovelhas na escola esta terça-feira.



As ovelhas, e agora alunas, com nomes como "Saute-Mouton", "baaaah-Beast" ou "Panurge" foram integradas na lista de estudantes da escola Jules-Ferry em Crêts en Belledonne.



Em março, a escola foi informada que uma de suas turmas poderia vir a ser fechada em setembro devido ao número reduzido de alunos. No início do último ano letivo, as matrículas sofreram uma pequena queda: de 266 alunos para 261.



Nesta terça-feira, um agricultor local entrou na escola com 50 ovelhas e o seu cão. O objetivo era inscrever 15 dos animais que apresentaram certidões de nascimento validadas e, desta forma, foram inscritas na escola perante alunos, pais e professores.



Segundo o jornal The Independent, a inscrição dos animais foi oficialmente validada pelo presidente da câmara local, Jean-Louis Maret.



Gaelle Laval, da associação de pais e uma das organizadoras da iniciativa, disse que "há crianças com dificuldades, mas o Ministério da Educação Nacional não se preocupa com argumentos, apenas com números".



Os pais dos alunos também realçaram que com uma turma fechada, as outras com um menor número máximo de alunos, seriam sobrecarregadas no próximo ano letivo.