Niels Högel, o enfermeiro alemão que admitiu ter matado mais de 100 pacientes, pediu esta quinta-feira desculpas à família das vítimas durante o seu julgamento. "Estou aqui sentado com a convicção de que devo responder a cada um dos familiares [das vítimas]. Lamento muito", disse, citado pela agência noticiosa DPA. "Se houvesse uma maneira de vos ajudar, eu fá-lo-ia, acreditem em mim".

A 30 de Outubro, no início do julgamento, o enfermeiro admitiu os homicídios pelos quais está a ser julgado em Oldenburg, no norte da Alemanha. Na quarta-feira, durante a segunda audiência, Högel disse não se lembrar de todas as vítimas mas ressalvou: "Não consigo imaginar que alguém pudesse ter feito tal coisa que não eu".

Contudo, o alemão garantiu que uma das mortes de que é acusado é injusta. "Este é um dos poucos pacientes em que posso dizer que não recorri às manipulações", disse, referindo-se a um termo que utiliza para falar sobre os seus crimes. "Cada caso, lembrando-me ou não, faz-me sentir mal", afirmou.