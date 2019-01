Realizador de “Bohemian Rhapsody” acusado de abuso sexual a menores

"Fez tudo isto com um sorriso", garantiu Victor.



Outro queixoso preferiu o anonimato. Sob o nome de "Ben", o homem diz que, quando tinha 17 ou 18 anos, teve sexo oral com Singer após conhecê-lo numa festa. "Ele punha as mãos dentro das minhas calças sem consentimento. Ele era predador porque usava álcool e drogas e depois fazia sexo connosco", recorda o homem. O mesmo queixoso diz, porém, que o realizador não o imobilizou e violou: "Eu era um miúdo gordo e socialmente desajeitado. E de repente já estava a receber toda a atenção. Isso levou-me a acreditar que era assim que deveria ser, que a maneira de chamar a atenção é ser sexual".



Embora os primeiros casos de abuso sexual relacionados com Bryan Singer tenham mais de 20 anos, eles só começaram a ser descobertos em 2014 quando Michael Egan abriu um processo contra o realizador. Os documentos a que a Atlantic teve acesso dizem que Bryan Singer era suspeito de entrar num grupo de executivos da área do entretenimento que "mantinha e explorava rapazes num anel sexual sórdido". Michael Egan afirma que ele era um desses rapazes e que Bryan Singer tinha abusado sexualmente dele durante duas viagens ao Hawai, num período entre 1 de agosto e 31 de outubro de 1999.

Várias pessoas estão a acusar Bryan Singer, realizador de Bohemian Rhapsody, de abusos sexuais, atos que foram acontecendo nos últimos 20 anos. As histórias, partilhadas pela Atlantic, dão conta das queixas de Victor Valdovinos e "Ben", que preferiu o anonimato."És tão bonito. O que vais fazer amanhã? Talvez possa arranjar alguém que te contacte para te por no filme", terá dito Bryan Singer, com mais de 30 anos, a Victor Valdovinos em 1997, quando este tinha 13 anos e era estudante do sétimo ano na escola Eliot Middle School, em Los Angeles, que serviu de cenário para o filme Apt Pupil. Em declarações à Atlantic, o queixoso explica que foi levado para um vestiário e, enquanto lhe dizia isto, Singer agarrou-lhe nos genitais e "começou a masturbá-los", enquanto "esfregava as partes da frente".