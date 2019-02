As autoridades viram-se obrigadas a inundar 2 mil habitações em Queensland devido às fortes chuvas dos últimos dias. A população foi alertada quanto aos crocodilos.

Cerca de 2 mil casas em Townsville, Austrália foram inundadas depois de as autoridades terem aberto a represa do rio Ross. A forte chuva que se abateu nos últimos dias sobre a zona de Queensland causou grandes cheias e levou à emissão de avisos acerca dos crocodilos que podem surgir em locais improváveis.

A responsável pela pasta do Ambiente em Queensland, Leeanne Enoch, avisou os residentes acerca dos perigos com estes animais. "Os crocodilos preferem águas mais calmas e eles podem mover-se procurando um local mais abrigado enquanto esperam que as águas de cheia retrocedam. Os crocodilos podem ser vistos a atravessar estradas e, quando as cheias recuarem, podem surgir em locais incomuns como represas em quintas ou poças onde não tinham sido vistos antes. Como eles, as cobras são muito boas nadadoras e elas também podem surgir inesperadamente", disse, citada pelo jornal The Guardian.

Com as cheias, os animais abandonaram o rio e encaminharam-se para algumas zonas suburbanas.

A forte chuva que caiu durante uma semana fez com que algumas áreas ficassem com 1.5 metros de água acima do nível do solo. Estão a decorrer operações de resgate e cerca de mil pessoas passaram o domingo em abrigos. Pelo menos 18 pessoas em apuros devido à força das águas foram retiradas pelos socorristas.

As escolas foram fechadas e a população foi aconselhada a poupar água. Alguns alimentos foram levados por via aérea.