Na Sibéria, foi encontrada uma mala com 54 mãos lá dentro, cortadas pelos pulsos. A descoberta, no início de Março, aconteceu num rio em Amber, a 30 quilómetros da fronteira com a China. As autoridades já iniciaram uma investigação.

A mala foi encontrada perto da cidade de Khabarovsk e, além dos membros, lá dentro estavam vários materiais usados em hospitais. Pensou-se que as mãos poderiam ter feito parte de algum castigo ou de um ritual satânico mas afinal havia uma explicação.

De acordo com o jornal Siberian Times, o Comité de Investigação russo assegurou que a descoberta não tem origem criminosa. As autoridades acreditam que "os objectos biológicos encontrados" são provenientes de um laboratório forense próximo do local.

Segundo a explicação do Comité, as mãos foram cortadas com um método pouco ortodoxo numa instituição médica e pertenciam a cadáveres. Na Rússia, os laboratórios forenses cortam as mãos de maneira a conservar as impressões digitais caso sejam necessárias após o enterro dos corpos.

O modo como as mãos foram despejadas "não é recomendada por lei", como refere o Comité de Investigação, e este continua a fazer averiguações sobre o caso.