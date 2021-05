Empresa condenada a pagar indemnnização a vítimas em caso de implantes

O Tribunal de Recurso de Paris confirmou a decisão de responsabilizar a empresa de certificação alemã TÜV Rheinland no caso de próteses mamárias defeituosas feitas pela Poly Implant Prothèse (PIP). Milhares de mulheres receberam esses implantes e podem vir a receber indemnizações.



O tribunal responsabilizou a empresa alemã e a sua subsidiária francesa "pelos incumprimentos e omissões ilícitas nas suas missões e obrigações na execução da fiscalização do sistema de qualidade" da PIP. A justiça decretou que a empresa era responsável por todos os implantes realizados entre 1 de setembro de 2006 e 6 de abril de 2010. Segundo a agência noticiosa France Press, no processo coletivo contra a empresa participaram 2.500 mulheres, mas centenas ficam de fora devido a este prazo temporal. Mas há mais processos de mulheres contra a empresa.



O escândalo PIP surgiu após uma inspeção pela Agência Francesa para a Segurança de Medicamentos e Produtos de Saúde em março de 2010. Os implantes desta empresa, sediada no Sul de França, apresentavam uma taxa de rutura anormal e foram preenchidos, por uma questão de economia, com um gel não conforme, artesanal e barato, ao invés do gel de silicone necessário, de acordo com a condenação inicial.