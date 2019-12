O chefe de Estado francês, Emmanuel Macron , decidiu renunciar à pensão vitalícia de 6220 euros mensais ilíquidos a que teria direito depois de abandonar a presidência da República. A decisão, inicialmente revelada pelo jornal ‘Le Parisien’, foi confirmada ontem pelo Palácio do Eliseu, numa altura de contestação social contra o plano de reformas anunciado pelo governo."O presidente da República vai convergir com o sistema de pontos universal planeado para todo o povo francês", afirmou o escritório de Macron.O Eliseu afirmou ainda que o presidente não será membro do Conselho Constitucional, o mais alto órgão constitucional francês, cujos membros incluem ex-presidentes, na qual receberia 13 500 euros por mês.Devido ao caos instalado no país, com a greve dos trabalhadores dos transportes a ameaçar as visitas dos cidadãos às famílias durante o Natal, Macron apelou ontem à responsabilidade. "A ação de greve é justificável e protegida pela Constituição, mas eu acredito que há momentos na vida de uma nação em que também é bom apelar a uma trégua por respeito às famílias e às vidas das famílias", disse o presidente, durante uma visita à Costa do Marfim.O projeto de reforma das pensões do governo quer substituir os 42 regimes especiais que existem atualmente por um sistema universal.