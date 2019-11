Emboscada mata três mulheres e nove crianças da mesma família no México

Doze elementos da mesma família foram assassinados, esta segunda-feira, nos arredores do município de Chihuahua, no México. As vítimas são três mães e nove crianças, todas norte-americanas, da família LeBáron e ligadas à religião mórmon. Há ainda cinco menores desaparecidos, que terão fugido paras as montanhas após um dos ataques.





Asi se vive en el Gobierno de @lopezobrador_ Mormones Mexicanos, mujeres y niños inocentes emboscados en la Sierra de Chihuahua son acribillados y quemados vivos por los Carteles que mandan en Mexico! @Javier_Corral @revistaproceso @CarlosLoret @CiroGomezL pic.twitter.com/uQNJYbeO73 — LeBaron (@AlexLebaron1) November 4, 2019



De acordo com a informação divulgada pelo jornal El Universal, os acontecimentos decorreram pelas 9h30 de dia 4 de novembro, quando três mulheres, acompanhadas por 14 filhos, saíram da localidade de Bavispe, Sonora, México, com destino à comunidade mórmon de La Mora, a quatro horas de caminho do município de Chihuahua.



Um dos dois carro era conduzido por Rhonita Miller LeBarón, que estava acompanhada pelos dois gémeos de seis meses e duas crianças de oito e dez anos. A viatura sofreu uma avaria e o segundo veículo regressou a Bavispe para ir buscar ajuda e mais um carro.



Porém, quando regressaram ao local onde estava a viatura avariada, depararam-se com o carro e os corpos já totalmente queimados. As duas mulheres e as restantes 10 crianças foram então alvo de uma emboscada a tiro. Christina e Dawna morreram, assim como cinco dos seus filhos.



O grupo responsável pelo ataque interrompeu todas as comunicações na região e manteve um cerco de segurança nas imediações a fim de evitar a intervenção das forças policiais.



Os sobreviventes da família apelaram à comunidade mórmon que pegue nas armas e suba as montanhas em busca das crianças desaparecidas, sendo que também revelaram ter pedido ajuda ao Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos (FBI).



Em atualização