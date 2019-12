A Câmara Municipal de Barcelona, Espanha, inaugurou as primeiras casas de habitação social feitas de contentores. As 12 casas, com uma ou duas divisões, têm 30 ou 60 metros quadrados. Destinam-se a pessoas que se encontrem em lista de espera para habitação camarária e que tenham sido despejadas ou estejam em risco disso.

Os primeiros inquilinos destes "alojamentos de proximidade provisórios", como lhes chamou a câmara, chegam depois do Natal. As pessoas deverão permanecer nas casas entre dois e cinco anos, até terem um alojamento definitivo.

As obras terminaram em quatro meses. Segundo o jornal El País, é difícil reconhecer que se tratavam de contentores para viagens marítimas, devido à qualidade dos acabamentos. O edifício situa-se em Ciutat Vella, no centro de Barcelona.

Para a presidente da câmara Ada Colau, este edifício é uma forma de "lutar contra a emergência habitacional".