Tribunal egípcio condenou 75 pessoas à pena de morte pela participação nos protestos violentos que se seguiram ao derrube do Presidente Mohammed Morsi, em 2013.A execução da sentença será da responsabilidade do grande mufti, a máxima autoridade islâmica do país, que deverá ainda emitir um parecer sobre a pena aplicada pelo tribunal a estes 75 condenados de um grupo de mais de 700 arguidos.Este grupo foi considerado culpado pelos protestos violentes de Agosto de 2013, quando centenas de pessoas morreram em manifestações no Cairo contra o derrube de Morsi que se encontra actualmente preso por espionagem e terrorismo e que chegou a ser condenado à morte, mas a sentença foi anulada em 2016.Organizações humanitárias como a Amnistia Internacional consideram que o julgamento em curso é injusto e ilegal, e notam que nenhum membro das forças de segurança egípcias foi levado a tribunal pelos incidentes de Agosto de 2013, conta o jornal Público.