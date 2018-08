O fotógrafo italiano Massimo Listri correu o globo à procura das mais belas bibliotecas, e entre as suas escolhas encontram-se duas portuguesas. No livro do artista, The World's Most Beautiful Libraries, publicado pela editora Taschen, são apresentadas imagens que revelam a espectacular beleza destes locais.

A Biblioteca do Convento de Mafra e a Biblioteca Joanina em Coimbra foram duas das distinguidas pelo italiano. A primeira contém mais de 36 mil livros, a segunda é uma de duas bibliotecas no mundo que usa morcegos para proteger os livros de insectos.

No livro do italiano também se encontra o Real Gabinete Português de Leitura, no Rio de Janeiro, Brasil. Esta foi fundada em 1837 por um grupo de imigrantes portugueses para promover a cultura entre a comunidade portuguesa.

Faz também parte da lista a Bibliothèque Sainte-Geneviève, em Paris, França, que tem mais de 2 milhões de documentos e que inspirou a biblioteca de Boston, e a Stiftsbibliothek Admont, na Áustria, a maior biblioteca num mosteiro.