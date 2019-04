Dois jovens estudantes estão ser acusados de ter lesado a Apple em cerca de 900 mil dólares (cerca de 800 mil euros) com a reparação de smarpthones falsificados, num plano levado a cabo no estado de Oregon, EUA. O valor foi estimado pela própria empresa.

Segundo o jornal The Oregionan, que cita documentos judiciais, os estudantes chineses importavam iPhones falsos da China, que mandavam reparar na Apple. Os jovens, explicam as mesmas fontes, exploraram as falhas na política de garantia da empresa norte-americana. Na maioria dos casos, a Apple substituiu os telefones falsos por aparelhos novos que os estudantes enviavam para a China para revenda.