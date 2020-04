Doença misteriosa matou mais de 10 mil pássaros na Alemanha

Milhares de chapins azuis estão a ser encontrados mortos ou gravemente doentes na Alemanha, o que já levantou uma investigação por parte de grupos de conservação animal e cientistas.

Segundo um relatório do grupo NABU (Nature and Biodiversity Conservation Union), entre estes encontravam-se mais de 11 mil pássaros, na sua maioria chapins azuis - uma ave não-migrante com 10,5 a 12 centímentros que é muito comum na Europa e Ásia ocidental.

Devido à doença misteriosa que está a matar milhares destes pássaros, cientistas estão agora a aconselhar "distanciamento social" às aves em jardins. Testes iniciais apontam para uma infeção pela bactéria Suttonella Ornithocola, que causa pneumonia nas aves.

De acordo com a NABU, os sintomas destas aves doentes incluem problemas respiratórios, falta de apetite e apatia, não tentando escapar quando abordadas por pessoas.