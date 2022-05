Discotecas catalãs vão tapar copos para proteger clientes de drogas

Os estabelecimentos noturnos da Catalunha querem evitar agressões sexuais que acontecem após as bebidas das vítimas terem sido adulteradas. “Causa alarmismo”, defende José Gouveia, presidente da Associação Portuguesa de Discotecas.

Vinte discotecas da Catalunha, em Espanha, vão começar a servir bebidas em copos fechados com uma tampa de plástico e palhinha, a partir do próximo mês de junho. A iniciativa visa impedir que se introduzam drogas que anestesiam e tornam as vítimas alvos de agressões sexuais e assaltos.