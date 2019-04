A diocese de Alcalá de Henares foi denunciada às autoridades de Madrid, Espanha, acusada de violar a lei contra a LGTBfobia, depois de uma reportagem de investigação do El Diario ter revelado a existência de cursos que têm como objetivo curar a homossexualidade. A diocese reagiu, em comunicado, e diz que "não renuncia a acolher e acompanhar as pessoas que o solicitem livremente".

O jornalista fez-se passar por um jovem desesperado que querer mudar a sua orientação sexual e que se dirige ao centro de orientação Regina Familiae, que pertence à diocese liderada pelo bispo Juan Antonio Reig Pla, conhecido pelas suas posições homofóbicas. Em 2012, recorda a Cadena Ser, Pla defendeu que a homossexualidade se pode curar com castidade, terapia e ajudas profissional e espiritual.

De acordo com a reportagem do El Diario, a sessão de cura da homossexualidade foi ministrada por uma suposta especialista que frisou, várias vezes, que a prática era ilegal. "Posso-te ajudar, mas sei que há consequências que me podem levar à prisão", disse ao jornalista, a quem pediu ainda que não contasse a rigorosamente ninguém sobre o que ali se passava pois "traria problemas" a todos os que frequentam os cursos.

De acordo com a mesma investigação, os interessados também podem receber informação através de um endereço eletrónico da diocese. Por esse meio, são enviados materiais que dizem que a homossexualidade se deve ao facto de "não se ter cultivado suficientemente a masculinidade" ou por "um trauma", que pode ter origem "numa má relações" com os pais ou em "abusos sexuais".

A diocese critica profundamente a investigação, que apelida de "difamação e fake news" e cujo objetivo é "causar danos": "Trata-se de uma operação que pretende provocar medo e restringir a liberdade da Igreja."

Segundo a imprensa espanhola, a violação da lei contra a LGTBfobia pode levar a multas entre os 20 mil e os 45 mil euros e, entre outras sanções, "a proibição de aceder a qualquer tipo de ajuda pública da Comunidade de Madrid durante um período até três anos".