Dinamarca desaconselha viagens a Portugal devido a aumento de casos de Covid

O governo dinamarquês reavaliou a situação da pandemia da covid-19 em diversos países e passou a desaconselhar as viagens para Portugal, Holanda e Suíça, indicou o Ministério dos Negócios Estangeiros do país nórdico.





"Aconselhamos agora contra todas as viagens desnecessárias a Portugal, porque Portugal já não cumpre os critérios de baixas taxas de infecção do modelo de guia de viagem da UE e Schengen", refere o governo dinamarquês.

"Se já está hospedado em Portugal, pode permanecer no país até ao final das suas férias. No entanto, deve prestar atenção especial e seguir os nossos conselhos de viagem durante um período com covid-19 para minimizar o risco de se infectar com coronavírus", acrescenta o comunicado.



O governo dinamarquês recomenda ainda que, após regressar ao país, os viajantes oriundos de Portugal realizem um teste de covid-19. No entanto, "não é incentivado a ficar em casa por 14 dias", assinala.



No entanto, "caso decidir viajar para Portugal no futuro, recomendamos que fique em casa por 14 dias após regressar à Dinamarca", sublinha o comunicado.



Portugal, tal como vários outros países europeus, tem vindo a registar um aumento de contágios do coronavírus nas últimas semanas, tendo mesmo sido retirado da lista dos "corredores aéreos" do Reino Unido.