Foram emitidos cinco mandados de detenção. Pelo menos 65 pessoas morreram no desastre, mas há 279 desaparecidas.

Cinco engenheiros que fizeram os testes de segurança à barragem que rebentou no Brasil, matando dezenas de pessoas, foram detidos esta manhã. De acordo com o jornal O Globo, os engenheiros prestavam serviços à Vale, a dona da Barragem 1 da Mina do Feijão.

Os mandados de prisão foram emitidos pela Justiça Estadual de Minas Gerais e cumpridos em São Paulo e Minas Gerais. Os engenheiros Makoto Namba e André Yum Yassuda foram presos em São Paulo. Os outros três alvos habitam em Belo Horizonte. Podem ficar detidos por um máximo de 30 dias.

Foram emitidos ainda sete mandados de busca e apreensão.

Os números divulgados esta segunda-feira pela Defesa Civil de Minas indicam que há 65 mortes confirmadas e 279 desaparecidos em Brumadinho, onde a barragem rebentou na última sexta-feira, dia 25, varrendo as imediações com um mar de lama. As buscas continuam.