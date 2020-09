A polícia grega deteve cinco migrantes na sequência do incêndio que destruiu o campo de refugiados de Moria, na ilha de Lesbos. As autoridades locais procuram ainda um sexto suspeito, revelou à Reuters o ministro da Proteção dos Cidadãos, Michalis Chrisohoidis.

Na madrugada de 9 de setembro, o campo de migrantes de Moria, o maior da Europa, foi totalmente destruído por incêndios, deixando os seus mais de 12 mil ocupantes desabrigados. A principal hipótese posta em causa pelas autoridades para o incêndio é a de que se tenha iniciado na sequência de um protesto de refugiados que se negavam a ser colocados em isolamento após testarem positivo à Covid-19.



A maioria dos desalojados dorme agora nas ruas, calçadas ou em prédios abandonados, recusando-se a ir para o novo acampamento criado nas proximidades de Moria por medo de não poderem deixar a ilha uma vez lá dentro.



Os migrantes têm feito filas à porta do campo para receber água, alimentos e mantas dos trabalhadores humanitários. Milhares têm dormido em tendas improvisadas.



Apenas 800 destes migrantes foram instalados no centro temporário. Entre estes, 21 tiveram teste positivo para o novo coronavírus, de acordo com os dados fornecidos pelo Ministério das Migrações à agência de notícias AFP na noite de segunda-feira.

Esta terça-feira, depois de o Governo alemão propor acolher 1.500 refugiados de Moria, mais de 100 pessoas chegaram à Alemanha. O grupo de 109 migrantes, composto em sua maioria por famílias com filhos doentes, desembarcou no aeroporto de Hannover vindo da Grécia, segundo as televisões RTL e NTV.