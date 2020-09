O presidente da câmara de Louisville deverá anunciar esta terça-feira, em conferência de imprensa, as especificidades do acordo.

A cidade de Louisville, no estado norte-americano do Kentucky, chegou a acordo com a família de Breonna Taylor, a técnica de emergência médica de 26 anos que no dia 13 de março foi alvejada em casa oito vezes pela polícia. Fonte próxima ao caso assegurou à CNN tratar-se de um acordo multimilionário.Também à CNN, o advogado da família de Taylor, Sam Aguiar, confirmou que o acordo tinha ficado fechado."Este é provavelmente o maior acordo para má-conduta policial na história de Louisville", disse Aguiar, em entrevista, citado pelo Washington Post.A 13 de março, a investigar um caso de tráfico de droga, a polícia dirigiu-se a casa de Breonna, onde esta se encontrava com o namorado, Kenneth Walker. O homem, que disse acreditar que a casa estaria a ser assaltada, disparou e feriu um dos agentes. Nesse momento, a polícia disparou vários tiros, matando Breonna. A família de Breonna Taylor acabou por processar a cidade.Até à data, apenas um dos agentes envolvidos no incidente foi despedido.A morte de Breonna Taylor levou a meses de protestos contra a violência policial pelos Estados Unidos, juntando-se ao movimento Black Lives Matter.