Desmond Tutu (1931-2021). A voz dos sem voz

Desmond Tutu era "a voz dos sem voz", dizia Mandela sobre o seu amigo e aliado na luta contra o Apartheid e que morreu este domingo, aos 90 anos, vítima de cancro na próstata - doença que lhe foi diagnosticada há cerca de 20 anos.



No mesmo ano em que Mandela recusou desistir da militância política em troca da sua liberdade, mantendo-se a cumprir pena de prisão perpétua, o Prémio Nobel da Paz foi entregue a Desmond Tutu. Em 1984, a luta pacífica contra a segregação e discriminação racial promovidas pelo Apartheid, na África do Sul, valeram a distinção daquele que foi o primeiro arcebispo anglicano negro.

Tutu nunca deixou de lutar por aqueles que não têm voz, ciente de que as desigualdades não se dissolveram com o tempo e que não basta tempo para que tenham fim. "Os poderosos parecem cada vez mais preocupados em preservar o poder do que em governar o país ou aliviar a sorte dos pobres. Sob o Apartheid, travávamos batalhas diárias pelo direito à associação, a protestar e a marchar. Agora, que esses direitos são consagrados na Constituição, abusamos deles", escreveu em 2012, reconhecendo que o sonho, baseado na igualdade, está longe de ser alcançado.