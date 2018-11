Ambientalistas brasileiros temem que desflorestação aumente ainda mais com a presidência de Jair Bolsonaro. "O que está mal vai piorar", diz um dos líderes da Greenpeace Brasil.

Foi registada a maior desflorestação da Amazónia da última década. E a situação pode ainda piorar sob o regime do presidente eleito Jair Bolsonaro que toma poder já a partir de Janeiro.



Os dados em causa referem-se ao período compreendido entre Agosto de 2017 e Julho de 2018. Durante este tempo, 7.900 quilómetros quadrados de floresta foram afectados, segundo os dados fornecidos pelo ministério do Ambiente do governo de Michel Temer. A área afectada equivale a 987.000 hectares (algo como 987.000 campos de futebol de 11).



Comparativamente à desflorestação verificada em 2016/2017 notou-se um crescimento na ordem dos 13,7% este ano.



Várias associações ambientalistas demonstraram a sua preocupação, como haviam feito aquando da eleição de Bolsonaro, um assumido descrente nas alterações climáticas. Um dos responsáveis pela Greenpeace Brasil, Marcio Astrini, afirmou, citado pelo jornal britânico The Guardian: "A situação é preocupante... Mas o que está mal vai piorar".



Segundo o ainda ministro do Ambiente brasileiro, Edson Duarte, esta desflorestação aumentou apesar do aumento de orçamento que o seu ministério recebeu. Duarte apelou ainda a que fossem mobilizados mais meios e que fosse promovida uma agenda social para combater as actividades ilícitas a nível ambiental.







Desde o impeachment da presidente Dilma, Michel Temer promoveu ainda mais concessões, levantando mesmo uma proibição de desflorestar uma parte da Amazónia que estava protegida. E fez o mesmo para outras grandes florestas em território brasileiro.



Ambientalistas têm apontado nos últimos anos os grandes perigos que representa a constante desflorestação da Amazónia que está quase a chegar a um ponto sem retorno, em que a Amazónia vai deixar de ter capacidade para voltar a crescer.

A ameaça de uma nova presidência



O governo de Jair Bolsonaro é uma das maiores preocupações dos ambientalistas brasileiros (e internacionais), na medida em que o presidente eleito já afirmou diversas vezes que pretende legalizar a exploração mineira em reservas protegidas, entre as quais se contam algumas zonas na Amazónia que não foram ainda afectadas pela desflorestação de forma directa.



Bolsonaro foi apoiado pelo lobby dos grandes agricultores que viram uma hipótese de explorar novos territórios anteriormente inacessíveis à exploração.



E a administração de Bolsonaro está de acordo com o presidente eleito. O seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Ernesto Araújo, já chegou a afirmar que o aquecimento global é uma teoria marxista e que não é real. Já o vice-presidente, o general Hamilton Mourão, admite a existência deste fenómeno climático, mas disse, em entrevista ao Folha de S. Paulo que "o ambiente está a ser utilizado como um instrumento de dominação por parte das grandes economias mundiais", um discurso que soa ao utilizado pelo presidente norte-americano, Donald Trump.



O chefe-de-Estado dos EUA afirmou mais do que uma vez que o aquecimento global era um embuste (hoax) criado pela China para minar o crescimento de outras economias. EUA e China são os dois países mais poluentes do mundo.



Trump optou mesmo por tirar os EUA do Acordo de Paris, assinado por 195 países e que prevê a redução da poluição produzida. Segundo o presidente norte-americano, este acordo era prejudicial para a economia norte-americana.



Segundo a imprensa brasileira, Bolsonaro queria seguir pelo mesmo caminho e retirar o Brasil do Acordo de Paris (seria assim a segunda nação a abandonar o tratado), mas foi travado por pressão efectuada pelos produtores agrícolas que afirmaram que um passo como este levaria compradores na Europa a boicotarem produtos brasileiros. Este argumento terá demovido o presidente eleito.