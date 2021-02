Depois da era Trump, na administração Biden a primeira baixa é por ameaça a jornalista

O agora ex-porta-voz de Biden garantiu que ia "destruir" uma jornalista se esta publicasse uma notícia sobre a sua relação - com outra jornalista. Arrependido, demitiu-se.

Tyler Joseph Ducklo era porta-voz de Joe Biden quando ameaçou uma jornalista por querer publicar uma notícia sobre a sua relação – com outra jornalista. As palavras que disse, e a "repulsa" que sentiu pelo seu comportamento, levaram à sua demissão nos últimos dias. É a primeira baixa da administração Biden. E logo por ter ameaçado uma jornalista, algo que nunca teria acontecido na administração Trump, que esteve quase sempre em guerra com a classe.

Ducklo, de 32 anos, foi, durante 2019 e 2020, secretário de imprensa de Biden enquanto candidato à presidência dos Estados Unidos. Conheceu Alexi McCammond, jornalista de política do site Axios, enquanto esta fazia a cobertura da corrida do democrata à Casa Branca. A relação entre ambos foi publicamente conhecida este ano.

Foi com o objetivo de obter comentários sobre a sua relação que, no dia 20 de janeiro, a jornalista da publicação norte-americana Politico Tara Palmeri contactou McCammond. Segundo a Vanity Fair, um colega da jornalista terá, por sua vez, tentado contactar o porta-voz de Biden.