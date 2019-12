Flavia, mãe de cinco filhos, denunciou às autoridades argentinas que o seu ex-companheiro abusava sexualmente da sua filha de seis anos. A queixa foi arquivada por falta de provas. Indignada, decidiu expor o caso nas redes sociais, o que levou a que a mãe e o irmão decidissem fazer justiça pelas próprias mãos e agredissem o alegado violador. Os três foram condenados a 23 anos de prisão – Flavia encontra-se numa prisão de máxima segurança – e o alegado abusador continua em liberdade.

No inicio de 2017, a mulher de 41 anos percebeu que algo de errado de passava com a sua filha. Tinha pesadelos e não interagia na escola. Com certezas que o seu antigo companheiro, Gabriel Fernández, tinha abusado da criança, decidiu denunciar o homem por alegado abuso sexual da filha. Foi submetida a exames físicos mas não deixou que lhe tocassem – o que levou a que não houvesse provas dos abusos e o processo fosse arquivado, explicou ao jornal argentino Perfil o advogado da mulher, Carlos González.

"Como desabafo do que estava a viver, pôs uma fotografia [no Facebook] e escreveu: ‘Mais um pedófilo em Capilla del Monte, chama-se Gabriel Fernández e vive em … Por favor, cuidemos dos nossos filhos porque a Justiça não faz nada’. Uma publicação que durou poucas horas porque foi denunciada e apagada", contou.

Mas a publicação já tinha sido vista pelo irmão de Flavia, Emiliano Saganías, que tentou contactar com ela mas não conseguiu. A 13 de agosto decidiu, com a mãe, Graciela Bonifacio, viajar de Buenos Aires até Córdoba. Ali, não encontrou a irmã em casa, porque esta tinha ido para casa de uma amiga devido às ameaças que recebia de Gabriel, e decidiu dirigir-se à habitação do alegado violador – que abriu a porta drogado e com uma arma na mão, de acordo com o advogado.

"Emiliano tirou-lhe a arma e começaram a lutar. Com as pancadas, Emiliano fraturou o antebraço de Gabriel, feriu-o no tórax e fez-lhe uma lesão na zona perianal. Quando o conseguem controlar, ele e a mãe, atam-no a uma árvore fora de casa e deitam fogo à habitação", revelou.

De acordo com procuradora responsável pela acusação, Gabriel foi espancado com paus, ferros, agredido sexualmente e acabou atado a uma árvore onde foi ameaçado de ser incendido. Devido às lesões esteve internado quase duas semanas.

Desde essa altura que Emiliano e Gabriela se encontram presos. Flavia foi a única que aguardou o julgamento, no final de novembro deste ano, em liberdade. Foi acusada de instigar os crimes. "Por norma, o instigador recebe a mesma pena que o instigado", explicou o advogado. A 27 de novembro os três conheceram a sentença: 23 anos de prisão por tentativa de homicídio agravado, por tentativa de abuso sexual com acesso agravado e incêndio. Flavia foi condenada por ser a instigadora.

Argentina de braços dados

Várias associações e movimentos locais têm manifestado o seu apoio a esta mãe que se encontra há duas semanas na prisão de máxima segurança de Bouwer.

Com o hashtag "Flavia em liberdade já", a organização nacional Actrices Argentinas protestou na quinta-feira contra a detenção da mulher e pediu justiça. "Não podemos permitir que este acontecimento separe a Flavia dos seus filhos. Flavia não está sozinha. Flavia somos todas", declarou a atriz Thelma Fardín, citada pelos meios de comunicação locais.

"Querem condenar Flavia a 23 anos de prisão, uma mãe com cinco filhos à sua responsabilidade, por ter alertado a comunidade (no Facebook em 2017) que Gabriel Fernández, seu ex-companheiro, tinha abusado da sua filha, e ia continuar a caminhar pelas ruas da cidade livremente", escreveu o grupo de mães Asi No Capilla del Monte, que há vários dias se manifesta em defesa da mulher argentina.