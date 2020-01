Internacional de Emergência das Nações Unidas para as Crianças

Chama-se Uryyah e foi o primeiro bebé do ano. O menino nasceu na Maternidade Alfredo da Costa às 00h00 com 3,830 kg às 40 semanas e seis dias.

Em declarações ao

, os pais afirma que o nome é biblíco e revelam que o menino se junta a cinco irmãos. A mãe afirma ainda que Uryyah é o seu último filho - uma vez que é o sexto - e que com "saúde e trabalho tudo se consegue".



O bebé do ano estava previsto para dia 26 de dezembro, no entanto só decidiu chegar em 2020. "O pai sempre disse que ia ser o bebé do ano", revelou a a mãe.

A Índia foi o país que mais bebés viu nascer no primeiro dia do ano de 2020. No total nasceram 67385 bebés no país asiático, correspondendo a 17% dos nascimentos em todo o mundo no dia 1 de janeiro de 2020.Segundo dados do Fundo(UNICEF), a China foi o país que ficou em segundo lugar, com 46299 bebés, seguido da Nigéria, com 26039, e do Paquistão, com 16787. Já o primeiro bebé a nascer em 2020 será das Ilhas Fiji.Ainda assim, e com muitas destas crianças a nascerem em países em desenvolvimento, as probabilidades de sobrevivência são bastante apertada. Em 2018, 2,5 milhões de recém-nascidos morreram no primeiro mês de vida, sendo que um terço não chegou a resistir ao primeiro dia."Os bebés que morrem no primeiro mês correspondem a 47% das mortes em crianaças com menos de cinco anos em 2018, mais 7% que em 1990", aponta a UNICEF em comunicado.