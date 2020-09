Covid-19: sexo sem beijos e com máscara sugere médica canadiana

A responsávle pelo combate à pandemia de covid-19 no Canadá sugeriu aos canadianos que deixassem de baixo os beijos quando mantivessem relações sexuais e que optassem por usar máscara durante esse momento. E rematou dizendo que em termos de pandemia, a relação sexual a uma pessoa é mesmo a melhor opção.Num comunicado emitido pela equipa de Theresa Tam, informa-se que as chances de contrair o vírus SARS-CoV-2 através de fluidos vaginais ou sémen é muito baixa, mas que contactos que envolvam beijos aumentam o risco de transmitir o novo coronavírus, principalmente se as relações forem tidas com um novo parceiro. "Tal como certas atividades durante a covid-19 que envolvem proximidade física, há coisas que se podem fazer para minimizar o risco de ser infetado e espalhar o vírus", escreveu Tam.Tam foi ainda mais longe e explicou: passem à frente dos beijos, evitem contacto cara a cara, mas mesmo assim usem uma máscara que cubra o nariz e a boca e ainda a necessidade de monitorizar possíveis sintomas do parceiro sexual depois da atividade em si.Por fim, deixou o conselho: "A atividade sexual com menos risco durante a covid-19 é aquela em que está sozinho".