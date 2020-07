O governo da Galiza, Espanha, publicou a lista, atualizada a cada 15 dias, com os países considerados de "alta incidência de coronavírus". Portugal está integrado na lista, o que faz com que quem entre no território vindo do nosso país tenha que comunicar a sua chegada em 24 horas.Na lista, estão indicadas as normas sobre como devem agir os residentes e não residentes na Galiza. Ao todo, são 130 os países considerados de alto risco - a par de cinco comunidades espanholas, Aragão, Catalunha, Navarra, País Basco e La Rioja.A partir da meia-noite, as pessoas que cheguem à Galiza depois de terem estado em algum momento, 14 dias antes da chegada, em zonas de alta incidência de Covid devem comunicar em 24 horas a sua chegada e registar os seus dados na Internet aqui , ou através do telefone 881002021.A regra é para cumprir "independentemente da presença de sintomas".Quanto a turistas, os alojamentos têm que informar as autoridades das chegadas e avisar os viajantes que têm que cumprir a regra. As agências de viagens e empresas de transporte também têm que dar a informação no momento da compra de bilhetes. As empresas também têm que informar os seus trabalhadores.