Uma idosa de 94 anos, apelidade de "super avó" pela família, recebeu alta hospitalar depois de ter sido diagnosticada com o novo coronavírus.



Segundo avança a mesma publicação, a idosa, enfermeira reformada, esteve internada no Hospital Universitário James Paget, em Gorleston, durante dez dias. Teve alta hospitalar este domingo.

Apesar de ainda apresentar alguns sintomas ligeiros, a mulher encontra-se agora a recuperar em casa. Joy decidiu isolar-se durante 14 dias e mantém contacto com a família por telefone.



Depois de sair do hospital, Joy revelou à família que a equipa do NHS – Serviço Nacional de Saúde britânico – tinha sido "fantástica" durante todo o processo.

Antes de saber que estava infectada com covid-19, Joy teve de ser transportada para o hospitalar por apresentar dificuldades respiratórias e febre. Posteriormente foi testada e o resultado deu positivo.