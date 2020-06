Itália: Ex-vice-primeiro-ministro usa máscara usada para limpar óculos

#Salvini è l’esempio tipico da non seguire.Non sa neanche come e perché si usa la mascherina,ci pulisce gli occhiali,poi magari la riusa pure.Salvini cosa si inventerà questa volta per giustificarsi? Starà già girando un video al riguardo da postare pic.twitter.com/D9G2Yj5Pz5 — Andrew ?? (@andrew_verd) June 18, 2020





Matteo Salvini, o ex-vice-primeiro-ministro da Itália e líder do partido de extrema-direita Liga, foi "apanhado" num momento insólito durante uma conferência de imprensa. Itália foi um dos países mais atingidos pela pandemia de Covid-19 , mas parece que o político não sabe usar bem a máscara.O programa de televisão Tagadà, do canal La 7, começou o direto com Salvini antes de o político começar a falar. Surgiu um problema técnico, que atrasou a conferência, e entretanto Salvini muda de máscara: tira uma com a bandeira italiana e coloca uma azul.Depois, usou a máscara com a bandeira italiana para limpar os óculos.A máscara serve para impedir a transmissão do novo coronavírus, impedindo a saída de partículas exaladas pelo nariz e boca. Porém, na máscara podem ficar partículas emitidas por outras pessoas, ou lá deixadas quando se leva indevidamente a mão àquela zona. Ao limpar os óculos, Salvini pode tê-los contaminado.