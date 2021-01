Covid-19: Itália soma 11.831 novos contágios e 364 mortes nas últimas 24 horas

A Itália somou 11.831 novos contágios pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, metade dos infetados na sexta-feira, mas apenas se realizaram menos de metade dos testes, segundo o Ministério da Saúde italiano.

De acordo com a agência espanhola de notícias, no sábado foram feitos 67.174 testes à covid-19, face aos mais de 157 mil feitos na sexta-feira.

Nas últimas 24 horas morreram 364 pessoas e curaram-se 9.166 pacientes.

O número total de casos registados em Itália é agora de 1.144.201 desde fevereiro, quando começou a emergência ao nível nacional, sendo o total acumulado de mortes de 74.985.

O Ministério da Saúde italiano informou ainda, segundo a Efe, que as quatro regiões com o maior número de novos casos são Veneto, com 3.165, Emília-Romana, com 2.035, Lombardia, com 1.402, e Lácio, cuja capital é Roma, com 1.275.

A covid-19 já matou pelo menos 1.827.565 de pessoas no mundo desde que o aparecimento da doença foi registado na China, segundo o balanço da agência France Presse às 11:00 de hoje.

Mais de 83.906.690 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados desde o início da pandemia dos quais pelo menos 53.756.600 são agora considerados curados.

O balanço é feito com base nos dados comunicados diariamente pelas autoridades sanitárias de casa país, excluindo as revisões posteriores das entidades responsáveis pelas estatísticas em países como a Rússia, Espanha e Reino Unido.

Devido às correções comunicadas e pela publicação tardia de alguns valores, o aumento dos números globais, durante as últimas 24 horas, pode não corresponder exatamente aos valores que foram noticiados anteriormente.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.