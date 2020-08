Covid-19: Itália registou 1.444 infeções e realizou 99.000 testes nas últimas 24 horas

A Itália registou 1.444 infeções nas últimas 24 horas, uma descida ligeira em relação às 1.462 de sexta-feira, e com mais exames realizados, que chegaram aos 99.108, segundo o Ministério da Saúde italiano.

Ainda hoje foi registada apenas uma morte, o que eleva o número total de óbitos para 35.472, enquanto o total de contágios é de 266.853 desde que o primeiro caso foi detetado a 21 de fevereiro.

O número de pacientes internados nas últimas 24 horas também sofreu uma ligeira descida com menos cinco, sendo agora 1.247 os doentes hospitalizados em todo o país.

Porém, o número de internados nas Unidades de Cuidados Intensivos continua a aumentar e são agora 79, mais cinco do que na sexta-feira.

A Itália continua a extensa operação de deteção de casos com testes feitos sobretudo em aeroportos e portos a todas as pessoas provenientes de Espanha, Grécia, Malta e Croácia, o que aumentou consideravelmente o número de exames feitos com 99.108 realizados nas últimas 24 horas.

Além disso, regista-se ainda um número recorde de pessoas "curadas" ou que já não têm o vírus, com 1.322 nas últimas 24 horas, contra as 348 de sexta-feira.

A preocupação reside ainda nas pessoas que regressam de férias, especialmente quem chega da Sardenha. Hoje a região de Lácio, cuja capital é Roma, registou 170 novos casos, dos quais 40% foram detetados em residentes que voltaram da ilha.

A região com mais contágios foi novamente a Lombardia com 289 infeções nas últimas 24 horas.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 838 mil mortos e infetou quase 24,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.