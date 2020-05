Covid-19: Itália com 78 novas mortes e descida acentuada do número de doentes

Itália registou 78 novas mortes e 397 novas infeções nas últimas 24 horas, números em linha com os dos últimos dias, e uma descida acentuada do número de doentes com a covid-19 em todas as regiões.

O total de mortes em Itália é hoje de 32.955, desde a deteção do primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus, a 21 de fevereiro.

Segundo números da Proteção Civil, o total de pessoas infetadas desde fevereiro é 230.555, e o número diário de novos casos segue uma tendência consistente de descida.

A maioria (40%) das novas infeções registou-se na Lombardia (norte), a região mais afetada do país, e não foram registadas novas infeções em cinco regiões do país (Tirol do Sul, Sardenha, Calábria, Molise e Basilicata).

De segunda-feira para hoje registou-se uma diminuição clara do número de pessoas doentes, com 2.358 pessoas dadas como curadas, contra 1.294 de domingo para segunda.

A Proteção Civil acrescentou que há hoje 521 pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos (menos 20 que no domingo), 7.917 hospitalizadas com sintomas (menos 268) e 44.504 isoladas em casa, com sintomas ligeiros ou sem sintomas (menos 2.070).

Ao todo, Itália tem hoje 52.942 pessoas doentes e 144.658 pessoas curadas.

Surgido em dezembro na China, o vírus SARS-CoV-2 já fez mais de 346 mil mortos em todo o mundo e infetou mais de 5,5 milhões de pessoas.