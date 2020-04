Covid-19: irmãs gémeas morreram com 4 dias de diferença. Irmão está internado

Eleanor Andrews, de 66 anos, morreu no dia 29 de março no País de Gales vítima do novo coronavírus. Quatro dias depois, Eileen, a sua irmã gémea, morreu com a mesma doença."Não parece real. Está a ser mais difícil a cada dia que passa", disse Stuart, filho de Eleanor, ao Daily Mail.

Dias depois da morte das irmãs, o seu irmão mais velho, Phillip, foi admitido no hospital - tendo também testado positivo à covid-19.

"É terrível. Ele era muito ativo e vê-lo assim é como ver uma pessoa totalmente diferente", contou Stuart. "Pensamos 'não me vai acontecer a mim' porque coisas como estas não nos acontecem mas isso é mentira".

"Fiquem em casa, porque isto é o efeito de as pessoas saírem e não ouvirem o governo. Não queremos que as pessoas passem por aquilo que estamos a passar", lamentou.

O funeral das duas irmãs será à porta fechada, com apenas seis pessoas.

Mais 938 pessoas morreram infetadas nas últimas 24 horas no Reino Unido, um novo máximo diário, elevando para 7.097 o total de óbitos durante a pandemia covid-19, indicou esta terça-feira o Ministério da Saúde britânico.

Na atualização dos dados feita hoje, o número de pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus aumentou para 60.733 casos positivos, mais 5.492 do que no dia anterior.