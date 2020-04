Covid-19. Espanhóis vão poder fazer desporto e passear a partir de 2 de maio

Numa mensagem esta tarde ao país, o chefe do governo espanhol afirmou que, se a pandemia de covid-19 prosseguir num sentido positivo, os espanhóis vão poder fazer desporto e passear e partir do dia 2 de maior.





"A abertura será gradual, não vamos recuperar repentinamente todas a atividade e mobilidade social. Vamos fazer isso por etapas", explicou.

Nas últimas 24 horas morreram no país 378 pessoas, uma pequena subida em relação a sexta-feira, havendo até agora um total de 22.902 óbitos. Há mais de 223 mil casos de infeção.

"Se a pandemia prosseguir em sentido positivo, a partir de 2 de maio poderá sair-se à rua para fazer desporto individualmente ou sair para passear com a pessoa com quem vivemos. Se a evolução da pandemia for favorável como até agora", afirmou Pedro Sánchez, que expressou pesar pelos mais de 23 mil mortos devido ao novo coronavírus registados no país."Este estado de emergência deu os seus frutos", salientou o chefe de estado espanhol, explicando que o plano para voltar à normalidade "durará todo o mês de maio e, em príncipio, veremos o que acontece com o mês de junho".Sánchez relembrou aos cidadãos a "importância de ser cautelosos", garantindo que "isto não é uma corrida para ver quem abre primeiro um centro comercial ou um pequeno comércio".Pelo segundo dia consecutivo em Espanha o número de novas pessoas curadas é superior ao número de novos casos positivos.