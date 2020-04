Partido espanhol quer acabar com os aplausos aos profissionais de saúde

Menos baladas, menos aplausos y "Resistiré", más resistencia contra quienes secuestran a España, agreden a sus instituciones e ignoran y desprecian la muerte de decenas de millares de españoles mientras destruyen su democracia. pic.twitter.com/l2kXE8VEid — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) April 26, 2020

Oigo desde casa las cacerolas de la indignación. A los españoles se les ha acabado la paciencia ante este gobierno negligente y sectario que solo ha traído muerte y ruina. Bastante ha aguantado. #cacerolada — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) April 25, 2020

O partido espanhol de extrema-direita Vox quer acabar com os aplausos aos profissionais de saúde que durante a pandemia de covid-19 têm levado milhares de espanhóis às janelas todos os dias. De acordo com o El País, há várias semanas que os seguidores do partido recebem mensagens, através das redes sociais, sobre o fim da homenagem. Agora, através do canal oficial, a El Toro TV, o pedido foi reforçado.O partido liderado por Santiago Abascal pretende que os aplausos aos profissionais terminem por dificultarem as ações de protesto contra o chefe do governo, Pedro Sánchez. "Menos músicas, menos aplausos [aos profissionais de saúde] e Resistirei [canção convertida em lema do confinamento] mais resistência contra aqueles que sequestram Espanha e ignoram e desprezam a morte de dezenas de milhares de espanhóis enquanto destroem a democracia", escreveu o eurodeputado Hermann Tertsch.Nos últimos dias, em várias cidades espanholas, os cidadãos foram para as suas janelas com panelas para protestar contra a gestão da crise ao novo coronavírus por parte do governo liderado por Sánchez. O protesto foi organizado através das redes sociais com o lema #VáyaseSeñorSánchez (vá-se embora senhor Sánchez).O Vox não convoca diretamente estes protestos, explica o El País, mas promove-os. "Oiço desde casa as caçaroladas da indignação. Aos espanhóis acabou-se-lhes a paciência perante este governo negligente que só trouxe morte e ruína. Muito aguentou", escreveu Abascal no sábado através do Twitter.

O partido de extrema-direita apresentou um recurso ao Tribunal Constitucional contra o decreto que declarou o esado de emergência no país e as sucessivas extensões, apesar de ter aprovado a primeira.



O porta-voz do Vox, Jorge Buxadé, defendeu no domingo aqueles que não respeitaram as regras de distanciamento social no país e comparou a situação atual de Espanha com a descrita por George Orwell em 1984.

Espanha registou nas últimas 24 horas mais 325 mortes devido à pandemia. O país tem agora um total de 24.275 óbitos. De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, foram registados mais 2.144 novos casos positivos, elevando para 212.917 o total de infetados. O país regista já 108.917 casos recuperados.