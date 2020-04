O número de óbitos em Espanha devido à pandemia do novo coronavírus aumentou esta quinta-feira para 22.157, mais 440 que nas últimas 24 horas.Os casos de infeção aumentaram para 213.024, tendo-se registado mais 4.635 novos casos que no dia anterior.O número de pessoas infetadas que foram dadas como recuperadas aumentou de 85.915 para 89.250.A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 181 mil mortos e infetou mais de 2,6 milhões de pessoas em 193 países e territórios.Mais de 593.500 doentes foram considerados curados.Em Portugal, morreram 785 pessoas das 21.982 registadas como infetadas, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.