Dale McLaughlan conheceu a namorada em setembro na Ilha de Man, ao largo da Grã-Bretanha. A semana passada desejava ir vê-la, apesar das restrições impostas a todos os visitantes impostas pela Ilha de Man, que proíbe a entrada de todos os não-habitantes sem uma autorização especial. O jovem de 28 anos acabou detido por ter ido até à ilha em mota de água.McLaughlan conduziu a mota de água durante quatro horas e meia na sexta-feira, apesar de nunca ter conduzido um veículo daqueles na vida. De acordo com o procurador encarregue do caso, o jovem acreditava que não demoraria mais de 40 minutos a fazer a viagem. Já a defesa do britânico alega que McLaughlan sofreu de depressão e que não estava a saber lidar com a solidão sem a sua namorada.O jovem confesosu ter quebrado as regras e foi condenado a passar quatro semanas na prisão.Um representante da coroa britânica acusou o britânico de ter "deliberada e intencionalmente tentar navegar à volta" das restrições impostas pelo combate à pandemia de covid-19, colocando-se a si e aos habitantes de Man em risco.