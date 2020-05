Aconteceu no hospital Sion, em Mumbai, onde meia dúzia de corpos foram filmados ao lado de pacientes com covid-19. Segundo revela o Guardian, as imagens chocaram a Índia e revelaram as dificuldade do sistema de saúde de um país pouco afetado pela pandemia.Cobertos por plástico preto, os corpos estão ao lado de pacientes sob tratamento. As imagens levaram a população a temer que os hospitais colapsem caso o número de casos de covid-19 no país aumente. Atualmente, a Índia regista cerca de 67 mil casos e duas mil mortes.O diretor do hospital, Pramod Ingale, culpa os familiares por não recolherem os corpos e garante que as morgues estão cheias. As regras, contudo, obrigam a que os corpos das vítimas do novo coronavírus sejam removidos do local 30 minutos após ser declarado o óbito.Depois de Ingale ter sido removido do cargo de diretor, o novo responsável afimou ao jornal britânico que "coisas como estas não vão voltar a acontecer". "O ponto essencial do problema está em educar os familiares do paciente. As pessoas precisam de ser informadas sobre a doença e sobre como é seguro levar o corpo para as cerimónias. Vamos ter que os educar", disse Ramesh Bharmal.Depois de terem sido tornadas públicas as imagens desta hospital, um caso semelhante ocorreu no hospital KEM, também em Mumbai. Além de terem sido filmados corpos perto de pacientes, dois doentes dividiam uma cama.