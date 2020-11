As autoridades belgas abandonaram milhares de idosos que morreram em lares de acolhimento durante a pandemia de Covid-19, denuncia a Amnistia Internacional. De acordo com a organização, dezenas de prestadores de cuidados na Bélgica violaram os direitos dos utentes ao negar-lhes tratamento hospitalar necessário quando foram ifnetados pelo novo coronavírus que já provocou a morte a mais de um milhão de pessoas em todo o mundo.De acordo com a investigação levada a cabo pela Amnistia Internacional verificou-se uma "violação dos direitos humanos" de milhares de cidadãos idosos. O relatório divulgado esta segunda-feira constata que entre março e outubro, 61,3% de todas as mortes ocorridas no país foram de pessoas residentes em lares e residências assistida. No total foram quase 6.500 mortes em lares.A Amnistia concluiu, no relatório intitulado As Casas de Repouso da Bélgica no Ângulo Morto da Covid-19, que "a Bélgica não cumpriu as suas obrigações em matéria de direitos humanos, com graves consequências para muitos dos seus residentes. Muitos receberam cuidados de saúde abaixo das normas e alguns idosos provavelmente morreram prematuramente em resultado disso".É ainda referido pela organização-não-governamental (ONG) que apenas 57% dos casos graves em lares de idosos foram transferidos para hospitais devido a "uma interpretação errada das diretrizes de triagem". Este erro de interpretação terá levado pessoas mais idosas a "morrerem prematuramente como resultado". "Levou meses até que uma circular declarasse explicitamente que a transferência para o hospital ainda era possível, se estivesse de acordo com os interesses e desejos do paciente, independentemente da idade", denuncia o relatório.É ainda abordada a falta de pessoal, uma realidade "histórica e estrutural, nos lares de acolhimento belgas. A Amnistia recomenda ainda que se realizem visitas de inspeção por parte das autoridades de saúde nacionais para evitar novos casos como estes.Segundo dados desta segunda-feira, a Bélgica registou uma média diária de 5.057 novos casos de covid-19 entre 6 e 12 de novembro (-47% do que na semana anterior), para um total de 535.939 casos desde o início da pandemia, tendo morrido uma média de 170 pessoas por dia (mais 7% do que a média da semana anterior), num total de 14.421.A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.313.471 mortos resultantes de mais de 54 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.