Steve Maia Caniço, de 24 anos,

O cadáver estava em elevado estado de decomposição.

A autópsia confirmou esta terça-feira que o corpo encontrado num rio em Nantes , França, é do jovem lusodescendente que estava desaparecido,segundo avança o jornal Le Figaro.O corpo de Steve foi encontrado pelas autoridades locais esta segunda-feira, dia 29 de julho.O português terá caído ao rio depois de uma carga policial musculada durante um festival de música eletrónica, no passado dia 21 de junho.Outras 14 pessoas terão caído ao rio mas foram resgatadas.A informação de que Steve estava desaparecido foi dada pela mãe do jovem à polícia de Nantes.