, entre 7.132 pessoas testadas, mas oito já tiveram alta. O ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, admitiu esperar "mais casos" no país.



Com 13 casos de coronavírus confirmados até agora, o Reino Unido está em alerta para combater o surto que já chegou à Europa. Esta quarta-feira, de acordo com o jornal espanhol El Confidencial, o problema estará perto da família real - quatro crianças da escola que frequentam o príncipe George e a princesa Charlotte, filhos dEm nota enviada aos pais, o colégio"Atualmente temos um número muito pequeno de alunos que foram avaliados e estes indivíduos, segundo o conselho do Governo, permanecem em casa à espera dos resultados dos exames. Todos os pais foram informados e estamos a manter uma comunicação regular com a nossa comunidades escolar", disse a mesma fonte.