Coronavírus. Bebé de 12 dias foi contagiado pela mãe depois de nascer

Um bebé de 12 dias foi diagnosticado com o novo coronavírus em Cáceres, Espanha. O bebé, um dos contagiados mais jovens do país, ficou infetado pelo estreito contacto com a mãe e não através da placenta, explica o El Mundo, que cita fonte das autoridades de Saúde da região da Estremadura.





O bebé nasceu no dia 12 de março, antes de ter sido declarado o estado de emergência em Espanha, no hospital San Pedro de Alcántara. Poucos dias depois do parto, o bebé e a mãe, que tinha sido testada à Covid-19, receberam alta.Já em casa, oito dias após o parto, a mãe recebeu a notícia de que o teste que tinha efetuado através do protocolo de segurança da Unidade de Neonatologia do hospital - que testa todas as futuras mães internadas para prevenir possíveis contágios - tinha dado positivo. Quatro dias depois, o pai contactou o hospital porque o filho tinha começado a desenvolver sintomas ligeiros.Levado para o hospital, o bebé foi submetido a um teste - com resultado positivo - e passou quatro dias internado com a mãe para que os médicos pudessem observar a evolução do vírus. Ambos receberam alta depois de não apresentar sintomas graves.Agora, mãe e filho estão isolados em casa e saudáveis. Todos os dias os médicos fazem um acompanhamento por telefone.