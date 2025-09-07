Sábado – Pense por si

Coreia do Sul chegou a acordo com EUA para libertação de trabalhadores detidos

Lusa 12:35
Capa da Sábado Edição 2 a 8 de setembro
Edição de 2 a 8 de setembro
O ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul, Cho Hyun, disse no sábado que mais de 300 sul-coreanos estavam entre as 475 pessoas detidas.

A Coreia do Sul afirma ter chegado a um acordo com os Estados Unidos da América (EUA) sobre a libertação dos trabalhadores sul-coreanos detidos numa fábrica da Hyundai no estado norte-americano da Geórgia.

Vista exterior da fábrica da Hyundai Motor Group
Vista exterior da fábrica da Hyundai Motor Group AP Photo/Mike Stewart, File

O chefe de gabinete presidencial, Kang Hoon-sik, anunciou hoje que a Coreia do Sul e os EUA finalizaram as negociações sobre a libertação dos trabalhadores, acrescentando que ainda falta tomar algumas medidas administrativas não especificadas.

Segundo Kang Hoon-sik, a Coreia do Sul planeia enviar um avião fretado para trazer os trabalhadores de regresso a casa.

Na quinta-feira, cerca de 475 pessoas foram detidas durante uma operação de imigração numa fábrica automóvel sul-coreana, Hyundai, na Geórgia, nos Estados Unidos (EUA), informou um responsável da Segurança Interna do país.

Em conferência de imprensa na sexta-feira, o agente especial responsável pelas Investigações de Segurança Interna, Steven Schrank, acrescentou que a maioria das pessoas detidas era da Coreia do Sul.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Sul, Lee Jaewoong, descreveu o número de sul-coreanos detidos como "grande", embora não tenha fornecido um número exato.

A Coreia do Sul manifestou ainda "preocupação e pesar" com a operação de imigração dos EUA na fábrica com cerca de 1.200 trabalhadores.

O Departamento de Segurança Interna referiu em comunicado que os agentes executaram um mandado de busca "como parte de uma investigação criminal em curso sobre alegações de práticas ilegais de emprego e outros crimes federais graves".

A operação de quinta-feira teve como alvo uma das maiores e mais importantes fábricas da Geórgia, anunciada pelo governador e outras autoridades como o maior projeto de desenvolvimento económico da história do estado.

A fábrica, que ocupa 12.000 metros quadrados, foi elogiada pelo governador da Geórgia, Brian P. Kemp, como o maior projeto de desenvolvimento económico da história do estado.

O Hyundai Motor Group, o maior fabricante automóvel da Coreia do Sul, começou a fabricar veículos elétricos há um ano na fábrica de 7,6 mil milhões de dólares (cerca de 6.800 milhões de euros).

A administração do presidente Donald Trump realizou operações abrangentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dos EUA, como parte de uma agenda de deportação em massa.

Os agentes de imigração realizaram rusgas (operação policial inesperada) a quintas, obras, restaurantes e oficinas.

O Pew Research Center, citando dados preliminares do Census Bureau, afirma que a força de trabalho dos EUA perdeu mais de 1,2 milhões de imigrantes de janeiro a julho.

Os números incluem pessoas que estão no país ilegalmente, bem como residentes legais.

Operação policial em fábrica na Geórgia acaba com 475 imigrantes detidos
