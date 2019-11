A Coreia do Norte disparou esta quinta-feira projéteis não identificados, indicaram o exército da Coreia do Sul e a Guarda Costeira do Japão. Este é o primeiro movimento militar norte-coreano em cerca de um mês, depois de um impasse nas negociações para um acordo de desnuclearização com os EUA.

A Guarda Costeira japonesa afirmou ter detetado aquilo que parece ter sido um míssil lançado por Pyongyang, monitorizando o local onde terá aterrado. O ministro da Defesa japonês indicou ainda que o projétil não entrou no espaço aéreo do país.

Por seu lado, o exército sul-coreano fala em dois projéteis lançados pela Coreia do Norte. A última vez que norte-coreanos lançaram mísseis foi a 31 de outubro, quando dispararam para o mar do Japão, entre a península coreana e o Japão.